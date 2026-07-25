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Помер режисер Чак Расселл — автор «Маски» із Джимом Керрі та «Кошмару на вулиці В'язів 3»

Іван Назаренко 25 липня 2026
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У США помер режисер Чак Расселл, автор фільмів «Маска», «Цар скорпіонів» та «Кошмар на вулиці В'язів 3: Воїни снів». Йому було 74 роки, пише The Guardian.

Режисера знайшли непритомним у його будинку в Сан-Дієго 23 липня. Медики, які прибули на виклик, констатували смерть. Причину наразі не розголошують.

Расселл розпочав кар'єру як продюсер і сценарист, а режисерський дебют відбувся у 1987 році з фільмом «Кошмар на вулиці В'язів 3: Воїни снів», який вважають одним із найуспішніших у франшизі.

Світову популярність постановнику принесла «Маска». Саме цей фільм зробив Джима Керрі та Кемерон Діас голлівудськими зірками. Стрічка зібрала понад $350 мільйонів у світовому прокаті за бюджету $18 мільйонів.

В одному з інтерв'ю Расселл розповідав, що студія спочатку планувала зробити «Маску» фільмом жахів за мотивами оригінального коміксу, але він переконав продюсерів перетворити проєкт на комедію, яка згодом стала одним із найуспішніших фільмів 1990-х.

Пізніше Расселл зняв бойовик «Стирач» з Арнольдом Шварценеггером, а у 2002 році — «Царя скорпіонів», який став першою головною роллю Двейна «Скелі» Джонсона у повнометражному кіно.

Серед інших його робіт — ремейк «Краплі» (1988), горор «Bless the Child» та «Witchboard» (2024), який став останнім фільмом режисера.

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