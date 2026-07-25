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У Музеї історії Києва відкрили виставку про 270 років історії військової медицини в Україні

Іван Назаренко 25 липня 2026
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У Музеї історії міста Києва відкрили виставку «Коли зустрічаються янголи. До історії військової медицини у Києві», присвячену Дню військового медика, який в Україні відзначають 27 липня. Про це повідомили у КМДА.

Експозиція розповідає про понад 270 років розвитку військової медицини в Україні — від XVIII століття до сьогодення. На виставці представлені автентичні документи, фотографії, медичне обладнання та особисті речі військових медиків, які рятували життя українських захисників у різні історичні періоди.

Як розповіли в адміністрації, назва проєкту символізує зустріч пораненого військового та медика у вирішальний момент, коли йдеться про порятунок людського життя.

Одним із центральних експонатів стали військові медичні ноші, які художник Сергій Бабій перетворив на мистецькі полотна.

Також відвідувачі можуть побачити аптечку бойового медика Руслана Козака, яку він використовував під час служби, а згодом доповнив як інструктор із тактичної медицини.

Фото: КМДА
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