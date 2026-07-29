Літак Airbus здійснив рекордний переліт з Австралії до Франції: він перебував у повітрі понад добу

Випробувальний літак Airbus A350-1000ULR провів у повітрі понад добу, перелетівши з Австралії до Франції без посадок. Літак вилетів із Мельбурна 27 липня та приземлився на підприємстві Airbus у Тулузі вранці наступного дня, повідомляє Reuters.

History made.

After a 12,460NM (23,075.92 km) / 24 hours 24 minutes direct flight from Melbourne , the #A350-1000ULR arrives home in Toulouse .



Watch the journey on @FlightRadar24: https://t.co/tzKbCjsfFM#Ultimate #LongRangeLeader pic.twitter.com/pTjoOuhqpb — Airbus (@Airbus) July 28, 2026

Політ тривав 24 години 24 хвилини, а його загальна протяжність становила 23 075 кілометрів. Маршрут пролягав у північному напрямку через Канаду.

Це був найдовший політ випробувального літака A350-1000ULR. Він став одним із ключових етапів підготовки моделі до майбутніх комерційних маршрутів тривалістю близько 20–22 годин.

Під час перельоту фахівці перевіряли паливну систему, кондиціонування, температуру в салоні та умови у відсіках відпочинку екіпажу. Літак обладнали додатковим заднім паливним баком місткістю близько 20,9 тисячі літрів, завдяки чому збільшується дальність польоту.

Airbus випробовує модель із червня 2026 року. Її розробляють для Project Sunrise — проєкту австралійської авіакомпанії Qantas із запуску прямих рейсів зі східного узбережжя Австралії до Лондона та Нью-Йорка.

Такі маршрути мають скоротити подорож завдяки відмові від пересадок. Залежно від напрямку та погодних умов перельоти триватимуть приблизно 19–21 годину.

Qantas замовила 12 літаків A350-1000ULR. Салон кожного буде розрахований на 238 пасажирів — менше, ніж у стандартних версіях A350-1000, — щоб забезпечити більше простору під час тривалих рейсів.

Перший літак авіакомпанія планує отримати у квітні 2027 року. Щоденні безпосадкові рейси між Сіднеєм і Лондоном Qantas хоче запустити в жовтні того ж року.

Переліт також привернув увагу користувачів Flightradar24. За ним стежили понад 3,6 мільйона людей — це другий результат за всю історію сервісу. Більше користувачів відстежували лише рейс, яким у вересні 2022 року перевозили труну королеви Єлизавети II з Единбурга до Лондона. За його маршрутом стежили близько п’яти мільйонів людей.