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Зірка «Обсесії» Майкл Джонстон може зіграти у продовженні «Мумії»

Ірина Маймур 29 липня 2026
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Американський актор Майкл Джонстон, відомий за роллю в горорі «Обсесія», веде переговори щодо участі в новій частині франшизи «Мумія». Його роль поки не розкривають, повідомляє TheWrap.

Перемовини тривають, тому кіностудія Universal Pictures поки не коментує участь актора.

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У низькобюджетному горорі Каррі Баркера «Обсесія»« Майкл Джонстон зіграв Беара — чоловіка, який загадує бажання, щоб закохана в нього дівчина полюбила його понад усе. Бажання здійснюється, однак її почуття перетворюються на небезпечну одержимість. До цього актор знімався в серіалі MTV «Вовченя».

Прев'ю відео

У новій «Мумії» Брендан Фрейзер знову зіграє шукача пригод Ріка О’Коннелла, а Рейчел Вайс — єгиптологиню Евелін О’Коннелл. Джон Ханна повернеться до ролі Джонатана Карнагана, брата Евелін.

Режисерами фільму стануть Метт Беттінеллі-Олпін і Тайлер Джиллетт із творчого об’єднання Radio Silence. Вони працювали над стрічками «Я йду шукати», «Крик», «Крик 6» та «Ебіґейл». Сценарій пише Девід Коггешол. Подробиці сюжету стрічки поки тримають у таємниці.

Офіційної назви фільм ще не отримав. Профільні медіа називають його четвертою частиною серії з Бренданом Фрейзером. Прем’єру запланували на 15 жовтня 2027 року.

Перша «Мумія» з Фрейзером і Вайс вийшла 1999 року, а продовження «Мумія повертається» — у 2001-му. Третю частину, «Мумія: Гробниця імператора драконів», випустили 2008 року, однак Рейчел Вайс у ній уже не знімалася.

Фото: Gage Skidmore / Wikimedia Commons
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