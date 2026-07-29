Як Кінг уже не напише: ChatGPT перестав копіювати стиль відомих письменників

ChatGPT почав відхиляти запити на створення текстів у стилі відомих письменників. Про це пише видання Ars Technica, яке перевірило роботу чатбота на прикладі кількох живих і померлих авторів.

На прохання написати початок оповідання у стилі Стівена Кінга ChatGPT запропонував створити атмосферний горор із переконливими персонажами та відчуттям небезпеки в маленькому місті. Водночас чатбот відмовився точно наслідувати впізнаваний авторський голос письменника.

Подібні відповіді журналісти отримали на запити щодо Джоан Ролінґ, Емі Тан, Чарльза Дікенса та Ернеста Гемінґвея. Замість імітації ChatGPT пропонував написати самостійний текст, використовуючи загальні риси — атмосферу, темп, побудову персонажів або спосіб створення напруження.

Компанія OpenAI не оголошувала про запровадження нового загального правила для текстових відповідей і не відповіла на запит Ars Technica. Тому поки невідомо, чи однаково працює обмеження для всіх користувачів, моделей і версій ChatGPT.

Раніше невеликий тест видання No Latency показав інший результат. У середині липня ChatGPT відмовлявся імітувати живих письменників, але виконував подібні запити щодо вже померлих авторів. Під час пізнішої перевірки Ars Technica чатбот уже відмовився від імітації Дікенса та Гемінґвея.

No Latency перевірило 35 перших відповідей ChatGPT, Claude, Gemini, Microsoft Copilot і Perplexity. Під час тестування ChatGPT і Perplexity відмовлялися прямо наслідувати живих авторів, Gemini виконував такі запити, а Claude та Copilot відповідали із застереженнями або замінювали імітацію ширшими стилістичними рисами. Водночас журналісти наголошують, що результати можуть залежати від версії моделі, тарифу, регіону й дати перевірки.

Ars Technica припускає, що нова поведінка ChatGPT може бути пов’язана з юридичними ризиками на тлі позовів письменників проти OpenAI. Компанію звинувачують у використанні захищених авторським правом книжок для навчання моделей і здатності генерувати тексти, схожі на твори авторів. OpenAI цю причину не підтверджувала.

У США авторське право захищає конкретне творче вираження, а не самі ідеї чи концепції. Водночас надто близька імітація може спричинити претензії, якщо згенерований текст суттєво повторює захищений твір.

Гільдія авторів США закликає письменників не використовувати генеративний ШІ, щоб навмисно копіювати впізнаваний стиль або авторський голос колег, зокрема заради прибутку. В організації застерігають, що така імітація може зменшити комерційну цінність оригінальних творів і стати підставою для позовів через недобросовісну конкуренцію або порушення авторських прав.

Раніше OpenAI запровадила схоже обмеження для генерації зображень: DALL·E 3 розроблена так, щоб відхиляти запити на створення робіт у стилі живих художників. Водночас компанія публічно не заявляла, що це правило автоматично поширили на текстові відповіді ChatGPT.