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Дуейн Джонсон і Джек Блек повернулися у трейлері фінального фільму «Джуманджі: Відкритий світ»

Іван Назаренко 29 липня 2026
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Компанія Sony Pictures представила перший трейлер пригодницької комедії «Джуманджі: Відкритий світ» (Jumanji: Open World) — фінальної частини перезапущеної франшизи, повідомляє Variety.

До своїх ролей повернулися Дуейн Джонсон, Кевін Харт, Джек Блек та Карен Гіллан. Також у фільмі знову з'являться Денні ДеВіто, Нік Джонас, Аквафіна, Марін Хінкл, Бебе Нойвірт, Ламорн Морріс та Ріс Дарбі.

Перезапущена серія «Джуманджі» стартувала у 2017 році фільмом «Джуманджі: Поклик джунглів», а у 2019-му вийшла стрічка «Наступний рівень». Разом вони зібрали понад $1,7 мільярда у світовому прокаті.

На відміну від оригінального фільму 1995 року з Робіном Вільямсом та Кірстен Данст, де події розгорталися навколо настільної гри, сучасні стрічки перенесли історію у світ відеогри, де підлітки опиняються в тілах своїх аватарів.

Режисером третьої частини знову став Джейк Кездан, який також працював над двома попередніми фільмами. Сценарій він написав разом із Джеффом Пінкнером і Скоттом Розенбергом.

Спочатку прем'єру «Джуманджі: Відкритий світ» планували на 11 грудня, однак студія перенесла її на різдвяний період. Таким чином фільм вийде невдовзі після прем'єр «Дюна: Частина третя» та «Месники: Судний день», протистояння яких фанати вже охрестили «Dunesday».

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