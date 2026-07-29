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Помер діджей Kavinsky — автор культового треку «Nightcall» із фільму «Драйв»

Іван Назаренко 29 липня 2026
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Французький діджей і музикант Kavinsky, який здобув світову популярність завдяки композиції «Nightcall» із фільму «Драйв», помер у віці 50 років. Про це повідомляє Deadline.

За даними французьких ЗМІ, музиканта, справжнє ім'я якого Венсан Белорже, знайшли мертвим у його будинку в Парижі ввечері 28 липня.

Прокуратура Парижа повідомила, що розпочала розслідування причин смерті. Правоохоронці зазначили, що під час огляду місця події не виявили ознак насильницької смерті.

Kavinsky народився 31 липня 1975 року в Парижі й був однією з ключових постатей французької електронної сцени поряд із дуетом Daft Punk.

Світове визнання музикант отримав після виходу треку «Nightcall», який режисер Ніколас Віндінґ Рефн використав у вступній сцені фільму «Драйв» з Раяном Ґослінґом та Кері Малліган. Композицію продюсував учасник Daft Punk Гі-Манюель де Омем-Крісто.

Ще до успіху «Драйву» Kavinsky співпрацював із режисером Кантеном Дюп'є. Він з'явився у його фільмі «Steak», для якого також написав музику.

За кар'єру артист випустив два студійні альбоми — «OutRun» (2013) та «Reborn» (2022). За словами самого музиканта, на останню платівку його надихнули відеоігри 1980-х років, серіал «Поліція Маямі» та фільми Даріо Ардженто.

Одним із його останніх великих публічних виступів стала участь у церемонії закриття Паралімпійських ігор у Парижі 2024 року, де він виступив у програмі, присвяченій французькій електронній музиці.

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