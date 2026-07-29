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Кличко підтримав петицію проти паркінгу на Пейзажній алеї, але не відмовився від проєкту

Іван Назаренко 29 липня 2026
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Кличко підтримав петицію проти паркінгу на Пейзажній алеї, але не відмовився від проєкту

Мер Києва Віталій Кличко підтримав петицію проти будівництва підземного паркінгу на Пейзажній алеї, однак заявив, що міська влада наразі не бачить альтернатив реалізації цього проєкту. Про це сказано у відповіді, опублікованій на сайті Київради, передає пам'яткоохоронець Дмитро Перов.

У відповіді зазначено, що будівництво паркінгу вважають необхідним, оскільки він має допомогти укріпити схил Старокиївської гори і забезпечити ефективне використання підземного простору. Також у КМДА вважають, що ділянка є незручною для рекреаційного використання, тому інші варіанти її благоустрою не розглядали.

Як нагагадує Перов, 18 червня Київрада з п'ятої спроби змінила цільове призначення понад 4 гектарів на схилах Старокиївської гори. Формально землю перевели під об'єкти рекреаційного призначення.

План паркінгу на Пейзажній алеї. Зображення: Київгенплан

Водночас ця територія розташована в буферній зоні ЮНЕСКО, на території пам'яток історії, археології та ландшафту, а також входить до складу Державного історико-архітектурного заповідника «Стародавній Київ».

За інформацією Департаменту охорони культурної спадщини КМДА, наявні охоронні статуси не виключають можливості будівництва на цій ділянці. Сам проєкт уже схвалила консультативна рада департаменту. Раніше його також підтримав директор заповідника «Стародавній Київ» Роман Маленков.

Фото: Nick Grapsy / Wikimedia Commons
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