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Гарвардський музей дозволив відвідувачам «поспілкуватися» з героїнею картини XVIII століття

Іван Назаренко 30 липня 2026
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Гарвардський художній музей протестував маркетингову кампанію з використанням штучного інтелекту, щоб зробити мистецтво доступнішим для нової аудиторії. Для експерименту музей «оживив» портрет маркізи де Помпадур XVIII століття, дозволивши відвідувачам поспілкуватися з героїнею картини, пише ARTnews.

Для проєкту дослідники створили анімовану версію портрета «Жанна-Антуанетта Пуассон, маркіза де Помпадур», виконаного французьким художником Франсуа Буше 1750 року. Окрім відео, команда також розробила чатбота, який відповідав на запитання від імені героїні картини.

«Жанна-Антуанетта Пуассон, маркіза де Помпадур» Франсуа Буше. Зображення: Daderot / Wikimedia Commons

Експеримент провели в тестовому режимі серед обмеженої групи учасників. Поки що музей не запускав широку кампанію, але не виключає, що зробить це в майбутньому.

За словами директора з маркетингу музею Джона Конноллі, реакція учасників виявилася неоднозначною. Частина позитивно сприйняла ідею та оцінила можливості технології, інші ж поставилися до використання ШІ критично через загальну недовіру до таких інструментів.

Професор Гарварда Джуліан Де Фрейтас зазначив, що під час роботи команда зіткнулася з внутрішнім опором. Куратори хвилювалися, що ШІ може спотворити задум художника, реставратори — що цифрові зміни суперечать принципам збереження творів, а мистецтвознавці побоювалися, що подібні інструменти знецінять навички аналізу мистецтва.

Водночас автори проєкту вважають, що штучний інтелект може зробити музеї менш формальними та допомогти людям, які раніше не цікавилися мистецтвом, легше взаємодіяти з експонатами. На їхню думку, якщо технологія допоможе відвідувачам глибше зрозуміти твір і повернутися до музею знову, вона вже виконає свою роль.

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