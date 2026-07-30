На Київщині відкрили мозаїчний герб села Гайшин в межах нового проєкту

У селі Гайшин на Київщині відкрили мозаїчний герб населеного пункту. Це перша робота в межах нової ініціативи зі створення мозаїчних гербів українських сіл, яку реалізували HILKA MEDIA разом із художнім об'єднанням «Затирка». Про це БЖ повідомили організатори проєкту.

Проєкт профінансували місцеві фермери, які підтримали ідею розвитку української культури та збереження культурної спадщини. Герб встановили біля входу до адміністративної будівлі села.

Панно виконане зі смальти, мармуру та керамічної плитки. На золотому щиті зображені гілка каштана, дві церкви з блакитними банями та золотими куполами, а над ними — лелека в польоті. Щит обрамляє вінок із соснових гілок, колосся та блакитної стрічки. Над мозаїкою працювали Анастасія Лелюк, Марія Полякова, Влад Власюк і Семен Майданюк.

За словами мисткині Анастасії Лелюк, команда сподівається, що подібні мозаїчні герби з'являться й в інших українських селах.

HILKA MEDIA, яке спеціалізується на дослідженні та популяризації української мозаїки, планує перетворити ініціативу на довгостроковий проєкт. Його мета — відтворювати історичні герби українських населених пунктів у мозаїчній техніці та створювати нові культурні акценти в регіонах.

Художнє об'єднання «Затирка» вже відоме такими роботами, як репродукція мозаїки «Боривітер» Алли Горської та масштабне мозаїчне панно на фасаді ТЦ OBRIY Trypil у місті Українка, яке вважають одним із найбільших сучасних мозаїчних творів, створених в Україні за час незалежності.