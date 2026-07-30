Маколей Калкін запропонував Disney ідею нового фільму «Сам удома»

Американський актор Маколей Калкін представив студії Disney ідею нового фільму «Сам удома», в якому він міг би повернутися до ролі Кевіна Маккалістера. Про це повідомляє TMZ.

За даними видання, актор нещодавно зустрівся з керівниками Disney у студії компанії в Бербанку та розповів їм про своє бачення історії дорослого Кевіна. Першим про зустріч повідомив голлівудський журналіст Метт Беллоні з Puck, після чого TMZ підтвердило цю інформацію з посиланням на власні джерела.

Представникам Disney сподобалася запропонована Калкіним концепція. Водночас офіційного анонсу нового «Сам удома» поки немає.

Подробиці пітчингу Калкіна також не розкривають. TMZ припускає, що він міг представити студії розвиток історії, про яку розповідав у 2025 році під час показу до 35-річчя першого «Сам удома».

За цим задумом, дорослий Кевін стає батьком-одинаком. Через постійну зайнятість він емоційно віддаляється від сина. Хлопчик ображається, не впускає батька до будинку та розставляє пастки, щоб той не зміг потрапити всередину. У такій версії Кевін опинився б на місці грабіжників із перших частин франшизи. Утім, немає підтвердження, що саме цей сюжет Калкін обговорював із Disney.

Після публікації матеріалу актор прокоментував допис TMZ у соцмережах. Калкін скептично відреагував на ажіотаж довкола можливого повернення і написав, що найбільше любить «Сам удома», коли дивиться його зі своїми дітьми.

Маколей Калкін зіграв Кевіна Маккалістера у фільмах «Сам удома» 1990 року та «Сам удома-2: Загублений у Нью-Йорку» 1992 року.

У 2018 році актор повернувся до образу дорослого Кевіна в рекламному ролику Google Assistant. У відео він відтворив кілька відомих сцен із першого фільму, використовуючи голосовий помічник для захисту будинку.

Права на франшизу перейшли до Disney після придбання активів 21st Century Fox у 2019 році. У 2021 році на Disney+ вийшов фільм «Знову сам удома» (Home Sweet Home Alone), в якому Калкін не знімався.