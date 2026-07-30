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Авторка роману «Діти крові та кісток» назвала майбутню екранізацію своєї книги «найгіршим досвідом у житті»

Іван Назаренко 30 липня 2026
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Письменниця Томі Адеємі, авторка роману «Діти крові та кісток», різко розкритикувала майбутню екранізацію своєї книги від Paramount. Вона заявила, що робота над фільмом стала для неї «найгіршим досвідом у житті», а сама стрічка асоціюється з важкою психологічною травмою, пише Variety.

Адеємі, яка також була співавторкою сценарію, розповіла, що після завершення зйомок залишила майданчик «задихаючись та ридаючи». За її словами, після цього вона пережила численні панічні атаки й сильний фізичний біль, а також досі стикається з неприйнятним ставленням за лаштунками проєкту.

Письменниця зазначила, що керівництво фільму знає про ситуацію вже близько півтора року, однак, за її словами, нічого не зробило, щоб її вирішити. «Я більше ніколи не хочу чути про цей проєкт», — сказала Адеємі, додавши, що мовчання лише погіршувало її стан.

Водночас авторка не уточнила, що саме сталося під час виробництва стрічки.

Раніше Адеємі також опублікувала, а згодом видалила допис, у якому звернулася до акторки Амандли Стенберг із вимогою більше не згадувати її ім'я в інтерв'ю та не контактувати з нею. До цього Стенберг уже ставала об'єктом критики частини фанатів через своє затвердження на роль принцеси Амарі — прихильники роману звинувачували кастинг у колоризмі.

Фільм «Діти крові та кісток» вийде в кінотеатрах 15 січня 2027 року.

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