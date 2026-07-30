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The Beatles перевидадуть альбом «Rubber Soul» із раніше не оприлюдненими записами

Ірина Маймур 30 липня 2026
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Легендарний британський рок-гурт The Beatles випустить розширене перевидання альбому «Rubber Soul» 2 жовтня 2026 року. До нього увійдуть нове стереозведення, архівні студійні записи, домашні демоверсії та раніше не чутий начерк пісні Джона Леннона, повідомляє офіційний сайт The Beatles.

Прев'ю відео

Над новим зведенням працювали продюсер Джайлз Мартін і звукорежисер Сем Окелл. Його створили з оригінальних чотиридоріжкових майстер-плівок, використавши технологію, яка дає змогу розділити записані разом голоси та інструменти.

До колекції також увійдуть версія у форматі об’ємного звуку Dolby Atmos та оригінальний мономікс, у якому всі голоси й інструменти зведені в єдину звукову доріжку.

Крім того, перевидання міститиме американську версію «Rubber Soul» від Capitol Records — лейблу, який випускав музику The Beatles у США. Від британського альбому вона відрізнялася кількістю та порядком композицій.

Прев'ю відео

До колекції додадуть і подвійний сингл 1965 року «Day Tripper» / «We Can Work It Out», обидві композиції якого випустили як рівноцінні головні треки.

Найбільше архівних матеріалів міститимуть колекційні версії Super Deluxe. До них увійдуть 24 ранні студійні записи, зокрема 20 раніше не оприлюднених варіантів виконання пісень, записаних під час роботи над альбомом, і три невидані домашні демоверсії.

Серед них — ранні версії «Day Tripper» і «We Can Work It Out», а також «Little Girl» — раніше не чутий начерк пісні Джона Леннона.

Першим треком із майбутнього перевидання став «Michelle (Take 1)» — ранній студійний дубль пісні «Michelle», який уже доступний для прослуховування.

Прев'ю відео

До версій Super Deluxe також додадуть 88-сторінкову книжку у твердій палітурці. Вона міститиме новий вступ Пола Маккартні, передмову, укладену з висловлювань Джона Леннона про альбом, рідкісні фотографії, історію створення платівки та коментарі до пісень.

Оригінальний «Rubber Soul» вийшов 3 грудня 1965 року. The Beatles записали його за чотири тижні у жовтні та листопаді того ж року. До альбому увійшли «Drive My Car», «Norwegian Wood (This Bird Has Flown)», «Nowhere Man», «Michelle», «Girl» та «In My Life».

Альбом позначив перехід The Beatles від раннього попзвучання до складніших аранжувань, нових інструментів і студійних експериментів. Цей напрям гурт продовжив у наступних платівках «Revolver» і «Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band».

Фото: United Press International / Wikimedia Commons
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