Легендарний аудіоплеєр Winamp оновлять: він об’єднає стримінг і музику з комп’ютера

Winamp — популярний музичний плеєр епохи MP3 — випустить нову версію разом із французьким стримінговим сервісом Deezer. Оновлений застосунок об’єднає музику за підпискою, аудіофайли з пристрою, радіо та подкасти. Запуск запланований на першу половину 2027 року.

Deezer надасть технологію потокового відтворення та доступ до свого глобального музичного каталогу. На цій основі Winamp запустить власну платну музичну підписку, яка працюватиме безпосередньо всередині нового плеєра.

Користувачі зможуть слухати в одному застосунку композиції зі стримінгу та власні аудіофайли, збережені на комп’ютері чи іншому пристрої. До плеєра також планують додати інтернет-радіостанції, подкасти й особисті музичні колекції з хмарних сховищ.

У новій версії обіцяють більше можливостей для налаштування зовнішнього вигляду, інструменти для пошуку та впорядкування музики, а також соціальні функції. Як саме вони працюватимуть, компанія поки не пояснила.

Власну музичну підписку Winamp планують інтегрувати й у класичний десктопний плеєр. За даними компанії, ним досі активно користуються понад 40 мільйонів людей у світі.

Точну дату запуску, вартість підписки та перелік країн, у яких вона буде доступна, поки не оголосили. Більше подробиць і перші демонстрації оновленого плеєра мають представити протягом наступних місяців.

Winamp став популярним наприкінці 1990-х і на початку 2000-х років, коли музику переважно завантажували на комп’ютер у форматі MP3. Плеєр дозволяв створювати плейлісти та змінювати оформлення за допомогою «скінів» — завантажуваних варіантів дизайну.

Deezer — французький сервіс потокової музики, заснований у Парижі 2007 року. Платформа працює у 180 країнах і надає свої стримінгові технології іншим компаніям.