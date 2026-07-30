У Києві відкриють виставку про знищений аеропорт «Шестовиця» на Чернігівщині та його монументальне мистецтво

У Києві відкриється виставка «Аеропорт “Шестовиця”. Втрачені артефакти», присвячена аеропорту в Чернігівській області, який російські війська знищили у лютому 2022 року.

Експозиція розповідає не лише про втрату будівлі, а й про зникнення її монументального мистецтва та спроби зберегти пам'ять про нього. Про це БЖ повідомили організатори виставки.

Основу експозиції складають фотографії аеропорту, зроблені командою Chernihiv Monumentalism за місяць до початку повномасштабного вторгнення, архівні світлини 1980-х років і нові фотографії, створені цього літа.

Аеропорт «Шестовиця» до повномасштабного вторгнення. Фото: Анна Кишинська

До експозиції увійшли матеріали про монументальні роботи, які колись прикрашали аеропорт: мозаїки художника Володимира Зінченка, а також декоративні панно Василя Юдіна та Бориса Дєдова.

Організатори зазначають, що виставка поєднує архівні матеріали, сучасне мистецтво та знайдені артефакти, пропонуючи новий погляд на меморіалізацію зруйнованих місць і збереження культурної пам'яті.

Аеропорт «Шестовиця» зараз. Фото: Ігор Саченко

Під час відкриття американський художник, куратор і музикант Клеменс Пул, засновник лейблу Kyivpastrans Records, представить звуковий перформанс, створений на основі польових записів, зроблених на території аеропорту в липні 2026 року.

Також у межах події відбудеться зустріч із художницями мистецького об'єднання «Затирка» — Анастасією Лелюк та Інгою Леві. Вони розкажуть про власні проєкти, дослідження українських мозаїк, а також про виклики, пов'язані з порятунком і реставрацією монументального мистецтва.