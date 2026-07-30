В Іспанії виявили найдавнішу на Піренейському півострові бібліотеку

Дослідники Університету Гранади встановили, що одне з приміщень римської вілли Фуенте-Аламо в іспанському муніципалітеті Пуенте-Хеніль, провінція Кордова, ймовірно, було приватною бібліотекою. Раніше цю кімнату вважали можливим мітреумом — святилищем давньоримського культу бога Мітри, повідомляє Університет Гранади.

За висновками науковців, це найдавніша задокументована бібліотека Піренейського півострова та найзахідніша з відомих бібліотек Римської імперії. Результати роботи опублікували в науковому журналі Journal of Mediterranean Archaeology. Дослідження провели Антоніо Лопес Гарсія, Хав’єр Мартінес Хіменес та Едуардо Серрато Касадо.

Визначити давньоримську бібліотеку складно, оскільки книги, сувої та дерев’яні полиці майже ніколи не зберігаються. Тому дослідники вивчали не окремі предмети, а планування кімнати та поєднання її архітектурних елементів.

Для цього вони застосували метод «граматики форм» («shape grammar»), який дає змогу визначити можливе призначення простору за його будовою та порівняти її з іншими відомими спорудами. Аналіз показав, що кімната у Фуенте-Аламо має характерне для римських бібліотек планування.

У приміщенні збереглася апсида — напівкругла частина будівлі, прямокутні ніші, де могли стояти полиці для текстів, а також менші напівкруглі ніші та подіум. Поряд розташовані допоміжні кімнати, які могли використовувати для роботи або зберігання матеріалів.

Окремо кожна із цих деталей не доводить, що кімната була бібліотекою. Однак їхнє поєднання відповідає архітектурі інших просторів, пов’язаних із читанням, навчанням і писемною культурою. Саме це дало науковцям підстави відмовитися від попередньої версії про святилище Мітри.

Фуенте-Аламо — археологічний комплекс на півдні Іспанії. Перші споруди на цьому місці з’явилися ще в I столітті до нашої ери, а приблизно у III столітті комплекс перебудували на заможну римську віллу. Найбільшого розвитку вона досягла в наступні два століття, а у VI столітті її знову реконструювали.

Автори роботи також називають приміщення у Фуенте-Аламо найкраще збереженою приватною бібліотекою римського світу, якщо не враховувати Віллу папірусів у Геркуланумі. Там до нашого часу дійшла колекція обвуглених папірусів, тоді як у Фуенте-Аламо збереглася сама архітектурна структура бібліотеки.

Дослідники припускають, що з власником бібліотеки може бути пов’язаний саркофаг «Декламація», знайдений у XIX столітті неподалік вілли. На ньому зображені сцени читання та навчання, а одна з постатей — бородатий чоловік із сувоєм і кодексом — нагадує персонажа з мозаїки Фуенте-Аламо, якого раніше вважали господарем вілли.

Саркофаг нині зберігається в Музеї Малаги. Водночас автори роботи наголошують, що остаточно довести його зв’язок із бібліотекою поки неможливо.