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У Португалії з’явився терапевтичний ліс — перший на Піренейському півострові

Ірина Маймур 30 липня 2026
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У Португалії з’явився терапевтичний ліс — перший на Піренейському півострові

Національний ліс Буссаку в Португалії став першим сертифікованим терапевтичним лісом на Піренейському півострові. Такий статус отримують природні території, пристосовані для оздоровчих програм під керівництвом підготовлених фахівців, пише Euronews.

Сертифікат видали 17 липня після кількох років підготовки й оцінювання території. Він діятиме до 2031 року. Інші три локації, які пройшли сертифікацію цієї організації, розташовані в Австрії та Німеччині.

Терапевтичними називають лісові території, де можна проводити спеціальні оздоровчі програми. Заняття організовують підготовлені фахівці та адаптують до потреб учасників.

Щоб отримати сертифікат, ліс має відповідати низці вимог. Зокрема, природний рельєф і рослинність повинні захищати від шуму та вітру. Також потрібні маршрути різної складності, місця для терапевтичних занять, вправ на розслаблення та відпочинку. Перед сертифікацією експерти перевіряють документи й оглядають територію.

Буссаку розташований у громаді Лузу муніципалітету Меальяда й займає 105 гектарів. Тут росте близько 250 видів дерев і чагарників. Це одна з найрізноманітніших таких колекцій у Європі. На території також є сади, дендрарій, Долина папоротей і ділянка реліктового лісу.

Президент Фонду Mata do Bussaco Гонсалу Бреда Маркіш зазначив, що сертифікація надає лісу міжнародного статусу, але водночас посилює відповідальність за його збереження. Очікується, що новий статус також сприятиме розвитку оздоровчого туризму.

Лісова терапія відрізняється від звичайної прогулянки та «лісового купання» — японської практики «shinrin-yoku», яка передбачає повільне й усвідомлене перебування серед природи. Вона має чіткішу структуру і проходить за участі акредитованого фахівця.

Організація, яка сертифікувала Буссаку, посилається на дослідження, що пов’язують перебування в лісі зі зниженням стресу, покращенням самопочуття та якості сну. Більшість таких досліджень проводили в країнах Азії. Лісову терапію при цьому розглядають як допоміжну оздоровчу практику, а не заміну медичному лікуванню.

Фото: Mata do Bussaco / Wikimedia Commons
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