Із пам’ятника Лесі Українці в Києві знімають захисні конструкції: в КМДА пояснили причини

У Києві знімають захисні конструкції з пам’ятників, закритих після початку повномасштабного російського вторгнення. 30 липня комунальники розпочали роботи біля монумента Лесі Українці, повідомляє Департамент культури КМДА.

У 2022 році столичні монументи закривали модульними спорудами та мішками з піском, щоб зменшити ризик пошкодження уламками й вибуховими хвилями. У міській владі наголошують, що тоді це було необхідним рішенням, однак за чотири роки характер російських атак змінився.

За словами директора Департаменту культури КМДА Сергія Анжияка, Росія дедалі частіше застосовує балістичні ракети та інші засоби ураження великої потужності. За таких умов захисні споруди з модульних конструкцій і мішків із піском уже не можуть забезпечити належний рівень захисту. А в разі потужної вибухової хвилі вони самі можуть стати джерелом додаткових механічних пошкоджень для пам’ятників.

У Департаменті додають, що наразі немає сертифікованих споруд, які могли б гарантувати захист монументів від сучасних засобів ураження.

Ще однією причиною демонтажу стали умови всередині укриттів. Через недостатню вентиляцію там накопичується волога, руйнуються мішки з піском і виникає ризик появи грибків та інших біологічних уражень. Найбільшу небезпеку це становить для монументів із мармуру та інших природних матеріалів.

Процес відкриття київських пам’ятників розпочався раніше. Захисні конструкції вже зняли з пам’ятника княгині Ользі, а на монументі Миколі Лисенку завершили очищення та необхідні роботи.

Після завершення робіт біля пам’ятника Лесі Українці місто планує зняти захист із пам’ятника засновникам Києва в Наводницькому парку.