Актор Джессі Айзенберг приїхав в Україну з волонтерською місією

Американський актор, режисер і сценарист Джессі Айзенберг приїхав в Україну як волонтер гуманітарно-освітньої місії The Campfire Project. Проєкт реалізують спільно з польською організацією Fundacja Humanitarna Folkowisko, повідомили організатори програми.

У селі Нагачів на Львівщині команда проводить тижневу мистецьку програму для дітей і підлітків, яка поєднує творчі заняття з психологічною підтримкою.

Для учасників організували театральні й рольові заняття, танці, образотворчі практики та індивідуальні консультації. З дітьми працюють митці, психологи й терапевти з України, Польщі та США. За задумом команди, творчі заняття мають дати учасникам безпечний простір для спілкування, гри та самовираження.

Айзенберг долучився до команди волонтерів і бере участь у роботі з дітьми. Про особисту причину поїздки він розповів в інтерв’ю польській журналістці Сандрі Меньє.

За словами актора, його родичі пережили війну у Львові, а неподалік від місця, де зараз працює команда, хтось урятував життя його сім’ї.

«У певному сенсі я відчуваю обов’язок бути тут і робити щось позитивне для людей, які зараз переживають війну», — сказав Айзенберг.

Він також розповів, що часто критично ставиться до американської індустрії розваг, проте під час роботи з дітьми бачить мистецтво в простішій і щирішій формі — без професійних амбіцій і комерційного контексту. За його словами, цей досвід змушує його по-новому цінувати власну роботу.

Після завершення дитячої програми команда планує провести навчання для українських освітян, митців і фахівців із ментального здоров’я. Їм покажуть, як проводити мистецькі заняття, що враховують досвід травматичних подій і допомагають створити для учасників безпечне середовище. Організатори розраховують, що ці методики продовжать використовувати в українських громадах після завершення місії.

The Campfire Project заснували 2017 року американська акторка Джессіка Гект і продюсерка Дженні Герстен. Ініціатива проводить мистецькі програми для біженців, шукачів притулку та переміщених спільнот. Її програми розробляють фахівці з ментального здоров’я, мистецькі терапевти й викладачі.

Джессі Айзенберг відомий за фільмами «Соціальна мережа», «Ілюзія обману» та «Справжній біль». За роль Марка Цукерберга у «Соціальній мережі» його номінували на «Оскар» за найкращу чоловічу роль, а за сценарій «Справжнього болю» — у категорії найкращого оригінального сценарію.