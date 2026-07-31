Продюсери майбутнього фільму з Ніколасом Кейджем подали до суду на Netflix через викрадену копію стрічки

Продюсери шпигунського трилера «Fortitude» з Ніколасом Кейджем подали до суду на Netflix, вимагаючи $105 мільйонів компенсації через викрадення жорсткого диска з копією ще не випущеного фільму. На їхню думку, інцидент поставив під загрозу прокат і майбутнє стрічки, пише The Guardian.

За даними позову, у червні Netflix отримав цифрову копію фільму для внутрішнього перегляду після того, як зацікавився проєктом. Продюсери стверджують, що сервіс мав видалити файли після перегляду, однак один із жорстких дисків із копією стрічки викрали з офісу компанії в Лос-Анджелесі.

«Fortitude» — шпигунський трилер про британських агентів, які намагаються змінити перебіг Другої світової війни. Головні ролі у фільмі виконали Ніколас Кейдж, Метью Гуд, Майкл Шин та Бен Кінгслі. Режисером виступив Саймон Вест, відомий за фільмами «Лара Крофт: Розкрадачка гробниць» і «Донька генерала»

У Netflix заявили, що не несуть відповідальності за втрату, оскільки фільм був переданий без належних заходів безпеки. Водночас компанія повідомила, що провела внутрішнє розслідування та організувала моніторинг піратських ресурсів, щоб запобігти можливому витоку.

Продюсери звинувачують стримінг у неналежному реагуванні на інцидент. Вони стверджують, що Netflix не розкрив подробиць власного розслідування та відмовився залучати поліцію після того, як творці фільму попросили звернутися до правоохоронців.

У позові зазначено, що через крадіжку було призупинено міжнародну стратегію релізу та потенційну кампанію для участі у кінонагородах. На думку позивачів, це поставило під загрозу інвестиції в розмірі понад $45 мільйонів і майбутню комерційну долю стрічки.