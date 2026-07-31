Про Джорджо Армані знімуть серіал: режисер особисто знав дизайнера

Італійська продюсерська компанія Lux Vide розпочала роботу над серіалом, присвяченим життю та кар’єрі Джорджо Армані. Про це повідомляє Variety.

Автори планують показати професійний шлях Армані, його амбіції, становлення як підприємця та створення одного з найвідоміших модних брендів. В офіційному описі майбутню роботу називають «портретом новатора, який змінив модну індустрію та сформував упізнавану естетику».

Режисером серіалу став Ферзан Озпетек, відомий за фільмами «Діаманти», «Хамам» і «Феї-невігласи». Він також працює над історією та сценарієм разом із головним сценаристом Lux Vide Франческо Арланком.

Озпетек особисто знав Армані та спілкувався з ним як на офіційних подіях, так і в приватній атмосфері. За словами режисера, вони розмовляли про кіно, мистецтво, костюми, архітектуру та життя.

«Я бачив у ньому візіонера й видатного митця, але водночас практичну та надзвичайно рішучу людину», — розповів Озпетек.

Можливість перенести історію Армані на екран він назвав честю і творчим викликом.

Модний дім Giorgio Armani підтримає виробництво стрічки та відкриє команді доступ до своїх архівів, колекцій і знакових локацій. Це має допомогти авторам точніше відтворити творчий шлях Армані та історію його модного дому.

Інформацію про акторський склад, кількість епізодів, платформу та дату прем’єри творці поки не розкривають. Також невідомо, коли почнуться безпосередні зйомки.

Джорджо Армані заснував однойменний модний дім у Мілані 1975 року. Він змінив традиційний підхід до костюма, зробивши піджаки легшими, а силуети — м’якшими й вільнішими. У 1980-х стиль Armani здобув світове визнання, зокрема завдяки тісній співпраці дизайнера з Голлівудом.

Армані помер 4 вересня 2025 року. На момент смерті дизайнеру був 91 рік.