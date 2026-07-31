Джордж та Амаль Клуні евакуювалися зі свого будинку у Франції через масштабну лісову пожежу

Актор Джордж Клуні та його дружина Амаль Клуні були змушені евакуюватися зі свого будинку в місті Бріньйоль на південному сході Франції через масштабну лісову пожежу. Про це повідомляє The Guardian.

Пожежа спалахнула 29 липня неподалік Бріньйоля та охопила близько 130 гектарів. Через загрозу вогню евакуювали приблизно 600 місцевих жителів, ще четверо пожежників зазнали поранень.

У листі до мера Бріньйоля Дідьє Бремона Клуні написав, що вони з дружиною не знають, чи вціліє їхній будинок.

«Ми сподіваємося, що ви та жителі нашого міста в безпеці. І, що б не сталося з нашим селом, ми залишимося частиною цієї громади та допоможемо її відбудувати. Ми любимо Бріньйоль і друзів, яких тут знайшли», — зазначив актор.

Подружжя придбало маєток Domaine du Canadel у 2021 році, а згодом зробило його своїм основним місцем проживання. Торік французька влада надала французьке громадянство всій родині Клуні.

Раніше Клуні розповідав, що переїхав із США, аби його діти могли зростати подалі від папараці та в спокійнішому середовищі. За його словами, життя в сільській місцевості дає їм більше можливостей спілкуватися з людьми та менше часу проводити за гаджетами.