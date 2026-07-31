Американська компанія шукає «пірата» для пошуку затонулих скарбів за підказками ШІ

Американська технологічна компанія AE Studio шукає фахівця для морських експедицій і перевірки можливих місць давніх кораблетрощ. Вакансію з офіційною назвою «пірат» оприлюднили на сайті компанії в розділі експериментальних проєктів Skunkworks, а місце роботи позначили як «надзвичайно віддалене», пише Tom’s Hardware.

Попри жартівливу назву, йдеться про реальну посаду для досвідченого мореплавця і дайвера, який зможе організовувати пошукові експедиції, перевіряти координати та брати участь у законному піднятті об’єктів із дна.

За твердженням компанії, штучний інтелект аналізує близько 80 мільйонів сторінок документів, які охоплюють п’ять століть іспанської колоніальної історії. Серед них — морські записи, документи адміралтейств і страхові матеріали з відомостями про судна, вантажі, маршрути та кораблетрощі.

Система зіставляє згадки з різних архівів, щоб визначати райони, де можуть лежати досі не знайдені судна. ШІ не досліджує морське дно самостійно й не гарантує точності координат: його завдання — звузити зону пошуку, яку надалі мають перевірити люди. Як жартують в оголошенні, «ШІ-модель не вміє плавати».

Від кандидата очікують багаторічного досвіду мореплавства, сертифікатів для занурень і готовності працювати в складних умовах. Також фахівець має розбиратися в дозволах, портовій логістиці та юридичних питаннях, пов’язаних із підводними знахідками.

Серед додаткових переваг — досвід роботи із суднами, що затонули до 1800 року, знання іспанської, португальської та нідерландської мов, сертифікати на керування суднами і власний невеликий човен. В оголошенні також згадують досвід роботи в Сомалі, Ормузькій або Малаккській протоках.

Грошова частина винагороди становитиме від $50 до $500 тисяч, причому все залежатиме від результатів роботи. Кандидату також пропонують частку в новому проєкті та потенційному прибутку від законно піднятих знахідок. Логістичні і юридичні витрати AE Studio обіцяє взяти на себе.

На кар’єрній сторінці вакансія «пірата» розміщена поряд із посадами інженерів, дослідників штучного інтелекту та менеджерів. AE Studio займається розробкою прикладних систем ШІ та дослідженнями їхньої безпеки, а в підрозділі Skunkworks розвиває нестандартні експериментальні проєкти.

В оголошенні навели й кілька координат потенційних районів пошуку. Водночас компанія не повідомляє, чи вже вдалося підтвердити наявність там невідомих кораблетрощ і коли можуть розпочатися перші експедиції.