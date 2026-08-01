На Івано-Франківщині археологи знайшли монету угорського короля та середньовічні артефакти

У селі Крилос на Івано-Франківщині археологи виявили залишки великої двоярусної дерев’яної споруди та низку середньовічних предметів. Серед знахідок — срібна монета угорського короля Бели IV і торгові пломби, які можуть більше розповісти про зв’язки давнього Галича з іншими регіонами Європи. Про це повідомив генеральний директор Національного заповідника «Давній Галич» Володимир Олійник.

Розкопки проводять у селі Крилос, в урочищі Церквиська, яке також називають Четверками. Ділянка розташована на лівому березі річки Лукви й належала до галицького подолу — нижньої частини середньовічного міста, де розміщувалися житлові, ремісничі й торгові квартали.

Поблизу фундаментів Благовіщенського храму дослідники знайшли рештки великої дерев’яної споруди, яку попередньо визначили як двоярусну. Її точне датування та призначення поки не повідомляють.

Серед виявлених предметів — бронзова вага, кістяна ігрова фішка, залізний ключ, стремено, натільний хрестик і колекція кованих цвяхів. Також археологи знайшли декоративні накладки, фрагменти персня та підвіски.

Найбільшу увагу дослідників привернули срібна монета угорського короля Бели IV і торгові пломби дорогочинського типу — середньовічні предмети, пов’язані з маркуванням або обліком товарів. У заповіднику вважають, що ці знахідки свідчать про участь Галича в тогочасному обміні товарами та його зв’язки з іншими європейськими регіонами.

Бела IV правив Угорщиною в XIII столітті. Водночас знайдена монета не дає підстав автоматично датувати цим періодом дерев’яну споруду та всі інші предмети.

Цю частину княжого Галича досліджують не перший рік. Раніше тут виявили залишки житлової забудови й ремісничих майстерень, а також сакральний комплекс із фундаментами дерев’яного та мурованого храмів Благовіщення.

До комплексу належали плебанія — житло священника або церковна адміністративна будівля — і прицерковний некрополь. За історичними джерелами, поселення Благовіщення існувало на цій території до XV століття.

Експедицію очолює науковий співробітник відділу охорони культурної спадщини Національного заповідника «Давній Галич» Олег Мельничук. До польових робіт долучилися студенти-практиканти історичного факультету Карпатського національного університету імені Василя Стефаника. Значну частину предметів під час розкопок виявили саме студенти.