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Massive Attack заборонили в’їзд у Сінгапур через демонстрацію палестинського прапора

Ірина Маймур 03 серпня 2026
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Двом учасникам британського гурту Massive Attack заборонили повторно в’їжджати в Сінгапур після того, як вони розгорнули палестинський прапор під час концерту. Про це повідомляє Variety.

Концерт відбувся 29 липня у The Star Theatre. Під час виступу двоє музикантів підняли на сцені прапор Палестини, а один із них вигукнув «Free Palestine» («Свободу Палестині»).

Поліція розцінила ці дії як публічну підтримку політичної позиції та демонстрування іноземного прапора. Після розслідування і консультацій із Палатою генерального прокурора обом музикантам винесли суворі офіційні попередження. Ідеться про можливе порушення Закону про контроль за демонструванням іноземних національних емблем 1949 року та Закону про громадський порядок.

Організатор концерту заздалегідь погодився з умовами ліцензії на проведення заходу. Одна з них забороняла артистам демонструвати прапори, пов’язані з політичними або суспільними рухами.

Місцевий медіарегулятор IMDA продовжує перевіряти, чи порушили організатори та музиканти інші умови концертної ліцензії. Він також заявив, що через заборону на в’їзд більше не схвалюватиме заявки на виступи Massive Attack у Сінгапурі.

В офіційній заяві імена музикантів не назвали. За даними Variety, йдеться про засновників гурту Роберта Дель Наю, відомого як 3D, та Ґранта Маршалла, відомого як Daddy G.

Це був єдиний запланований концерт Massive Attack у Сінгапурі в межах нинішнього туру. У соцмережах поширилися відео, на яких музиканти тримають палестинський прапор, а глядачі скандують «Свободу Палестині».

У Сінгапурі публічно демонструвати іноземні прапори й національні символи без дозволу заборонено. Влада пояснює ці обмеження необхідністю зберігати расову та релігійну злагоду й закликає іноземців не переносити зовнішні політичні конфлікти в країну.

Після оголошення рішення Massive Attack оприлюднив власну заяву. У гурті стверджують, що після концерту весь гастрольний склад затримали, розділили та допитували окремо. За словами музикантів, у декого тимчасово вилучили паспорти, а в готельних номерах провели обшуки.

Гурт назвав рішення влади несподіваним і заявив, що не знав про можливе порушення місцевого законодавства. У Massive Attack також зазначили, що гасло Free Palestine глядачі почали скандувати ще до виходу музикантів на сцену, а потім повторили наприкінці виступу.

Massive Attack — британський гурт із Бристоля, заснований 1988 року. Його вважають одним із колективів, що сформували звучання трип-хопу. Він регулярно публічно підтримує палестинців. Раніше цього року Роберта Дель Наю затримали під час демонстрації в Лондоні, пов’язаної з організацією Palestine Action, діяльність якої заборонена у Великій Британії.

Нагадаємо, що у вересні 2025 року дует попросив прибрати свою музику зі Spotify. Це рішення вони пояснили протестом проти інвестицій засновника стримінгу Даніеля Ека в оборонно-технологічну компанію Helsing.

Фото на обкладинці: Giulia Ciappa / Wikimedia Commons
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