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Підписану візитівку Стіва Джобса продають на аукціоні за майже $78 тисяч

Ірина Маймур 03 серпня 2026
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Підписану візитівку Стіва Джобса продають на аукціоні за майже $78 тисяч

Аукціонний дім RR Auction виставив на торги рідкісну візитівку співзасновника Apple Стіва Джобса з його підписом. Картка датується приблизно 1983 роком. Аукціонний дім попередньо оцінив її щонайменше у $60 тисяч, пише Tom's Hardware.

Станом на 3 серпня учасники зробили 25 ставок, а поточна ціна сягнула $77 816. Це ще не остаточна вартість: торги завершаться 20 серпня.

На візитівці розміром приблизно 9 на 5 сантиметрів зображений тодішній логотип Apple — райдужне яблуко. На ній також надруковані ім’я Steven Jobs, посада голови ради директорів, адреса офісу Apple Computer у Купертіно та телефон компанії. Джобс залишив на картці підпис чорним чорнилом.

Служба автентифікації PSA/DNA підтвердила справжність автографа та присвоїла підпису найвищу оцінку GEM MT 10. Водночас сама картка має незначні забруднення й отвори від скоб у верхній частині, які не зачіпають підпис.

За даними RR Auction, раніше аукціонний дім пропонував 15 візитівок Стіва Джобса. Лише чотири з них датувалися приблизно 1983 роком, і тільки одна мала його підпис. Нинішній лот став другим підписаним екземпляром цього періоду, який з’явився саме на торгах RR Auction.

Попередню підписану візитівку Джобса того самого періоду продали в березні 2024 року за $181 183 з урахуванням комісії покупця. RR Auction назвав цей результат світовим рекордом для візитівок.

Лот входить до тематичних торгів «Стів Джобс і комп’ютерна революція: друга частина аукціону до 50-річчя Apple». Вони розпочалися 24 липня й завершаться 20 серпня 2026 року.

Фото: Ben Stanfield / Wikimedia Commons
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