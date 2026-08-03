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Фільм «Людина-павук: Абсолютно новий день» показав другий найуспішніший старт в історії кіно

Іван Назаренко 03 серпня 2026
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Фільм «Людина-павук: Абсолютно новий день» зібрав $927 мільйонів у світовому прокаті за дебютний вікенд, показавши другий найкращий старт в історії кіно після «Месників: Завершення». Про це повідомляє Variety.

У США та Канаді стрічка заробила $355 мільйонів. На міжнародних ринках фільм додав ще $572 мільйона, найбільше — у Китаї, де касові збори сягнули $121 мільйона.

Новий фільм став четвертою появою Тома Голланда у ролі Пітера Паркера. За сюжетом герой намагається боротися зі злочинністю у світі, який забув, що Паркер є Людиною-павуком.

Президент Marvel Studios Кевін Файгі назвав старт стрічки «феноменальним». Тепер студія посідає перші чотири місця серед найкасовіших світових дебютів:

  • «Месники: Завершення» — $1,22 мільярда;
  • «Людина-павук: Абсолютно новий день» — $927 мільйонів;
  • «Месники: Війна нескінченності» — $640 мільйонів;
  • «Людина-павук: Додому шляху нема» — $600 мільйонів.

Фільм також отримав високі оцінки глядачів і критиків: 90% від критиків та 98% від аудиторії на Rotten Tomatoes.

Аналітики вважають, що успіх стрічки пов’язаний не лише з популярністю супергероя, а й із темами самотності, дружби та пошуку людського зв’язку, які особливо відгукнулися молодій аудиторії.

Водночас рекордний старт допоміг сформувати найбільші касові вихідні в історії американського прокату разом із фільмом «Одіссея», який продовжує успішний показ у кінотеатрах.

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