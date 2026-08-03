Гігантські омари «захопили» Помпеї — в античному місті відкрили першу за 30 років виставку сучасної скульптури

В археологічному парку Помпеїв відкрилася виставка британського попарт-художника Філіпа Колберта. Для експозиції він встановив понад 30 гігантських скульптур омарів, розмістивши їх серед античних вулиць міста, пише Euronews.

Це найбільший проєкт Колберта та перша за 30 років виставка сучасної скульптури в Помпеях. Спеціально для виставки художник створив 12 нових робіт, серед яких сталеві омари та чорні скульптури, що зображують футуристичних «омарів-воїнів». За словами митця, вони мають бути схожі на «міфологічні реліквії майбутнього».

Колберт зазначає, що прагнув перетворити Помпеї на простір, де античність взаємодіє із сучасною культурою. Через образ омара художник досліджує теми пам'яті, часу, цивілізації та взаємин людини з технологіями.

Окрім Помпеїв, виставка також охоплює археологічні пам’ятки Лонголи, Боскореале, Оплонтіса, вілли Сан-Марко, вілли Аріанни та комплекс Real Polverificio Borbonico, утворюючи єдиний маршрут сучасного мистецтва в регіоні. Експозиція «Philip Colbert in Pompeii: Pop Mythology» триватиме до початку 2027 року.