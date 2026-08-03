Велика Британія може отримати писану конституцію: ідею підтримав новий прем’єр

Новий прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем заявив, що країні потрібна писана конституція — єдиний документ, у якому були б закріплені основні правила роботи держави та повноваження центральної й регіональної влади. Про це повідомляє Euractiv.

Бернем пов’язав цю ідею зі своєю програмою децентралізації. Уряд планує передати більше фінансових та управлінських повноважень регіонам Англії, зокрема дозволити місцевим мерам залишати частину зібраних на їхній території податків.

За словами прем’єра, регіони не мають щоразу відстоювати базові права та повноваження перед центральною владою. Він вважає, що країні потрібні чіткі принципи, які визначатимуть, як вона має управлятися.

Велика Британія вже має конституцію, однак її норми не зібрані в одному документі. Вони містяться в законах, судових рішеннях, міжнародних договорах і політичних традиціях. Тому британську конституцію точніше називати некодифікованою, а не повністю неписаною.

Конкретного плану реформи уряд поки що не представив. Немає проєкту майбутнього документа, строків його підготовки або рішення про проведення референдуму. За оцінкою AFP, створення писаної конституції може тривати роками та потребуватиме широкого громадського обговорення.

Ідею кодифікувати британську конституцію обговорюють не вперше. Раніше її підтримував колишній прем’єр Гордон Браун, в уряді якого працював Бернем. У 2010–2015 роках можливі варіанти реформи також вивчав парламентський комітет.