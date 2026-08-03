У Бучі збудують амбулаторію за технологією 3D-друку

У Бучі планують збудувати амбулаторію первинної медичної допомоги із застосуванням технології 3D-друку. Новий медзаклад з’явиться в мікрорайоні Тарасівський, повідомив міський голова Анатолій Федорук.

В амбулаторії працюватимуть два сімейні лікарі та медична сестра. За словами міського голови, завдяки новому закладу мешканцям мікрорайону не доведеться їздити до іних частин Бучі, щоб отримати первинну медичну допомогу.

Проєкт також передбачає оновлення території навколо будівлі. Поруч планують відремонтувати бювет та облаштувати сквер у японському стилі.

Амбулаторію зводитимуть у співпраці з Організацією Об’єднаних Націй з промислового розвитку — UNIDO — та японською компанією Serendix. Вона працює з технологіями будівельного 3D-друку й реалізує житлові та нежитлові проєкти в Японії.

Технологія передбачає використання цифрової моделі, за якою 3D-принтер формує будівельні конструкції на місці. Водночас після друку окремих елементів споруда може потребувати традиційних робіт: монтажу перекриття, інженерних мереж, вікон, дверей та оздоблення.

Технологію будівельного 3D-друку раніше застосували у Львові під час зведення нового корпусу школи № 23 на вулиці Варшавській. Стіни одноповерхової будівлі надрукували влітку 2023 року, після чого там прокладали мережі, монтували перекриття та виконували інші роботи.

Перший урок у корпусі провели 17 листопада 2025 року, а протягом навчального року там розпочали повноцінне навчання близько 100 учнів початкових класів.