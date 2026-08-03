У Сан-Франциско запустили сервіс прибирання оселі гуманоїдними роботами — за $30 на годину

Стартап Tau Robotics почав пропонувати жителям Сан-Франциско послуги з прибирання осель за допомогою гуманоїдних роботів. Вартість сервісу становить $30 за годину, і наразі ним можуть скористатися лише відібрані компанією користувачі, пише ABC News.

За словами співзасновника компанії Алекса Коха, головна мета проєкту — зробити клінінг доступнішим. Він зазначає, що багато перших клієнтів раніше взагалі не користувалися послугами прибиральників або робили це дуже рідко.

Втім, повністю автономними роботів назвати поки що не можна. Сучасний штучний інтелект ще не здатний самостійно керувати ними, тому під час роботи гуманоїда дистанційно контролює оператор, а ШІ лише допомагає виконувати окремі завдання.

За словами Коха, роботи вже можуть досить ефективно пилососити підлогу та протирати кухонні поверхні, однак складніші дії поки що залишаються проблемою.

Професор інженерії Кен Голдберг, який понад 40 років працює з робототехнікою, скептично оцінює готовність технології. На його думку, навіть такі базові завдання, як підняття предметів із підлоги чи прибирання важкодоступних місць, досі залишаються складними для сучасних роботів.

Також Голдберг зауважив, що демонстраційні відео компанії не доводять реальні можливості системи, оскільки могли бути прискорені або записані в спеціально підготовлених умовах.

У Tau Robotics визнають ці обмеження, але розраховують, що з розвитком ШІ гуманоїди зможуть повністю прибирати будинки без участі людини, зробивши такі послуги значно доступнішими.

Нещодавно інший стартап, компанія Satyress, представив концепт дистанційно керованого робота у вигляді кентавра. Він виконуватиме завдання в умовах, небезпечних для людей.