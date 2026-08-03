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Російський дрон знищив 300-річну козацьку Свято-Введенську церкву на Херсонщині

Іван Назаренко 03 серпня 2026
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Російський дрон знищив 300-річну козацьку Свято-Введенську церкву на Херсонщині

Унаслідок російської атаки 1 серпня в Бериславі на Херсонщині згоріла Свято-Введенська церква — пам'ятка архітектури національного значення. Пожежу спричинив удар російського дрона, повідомляє херсонське видання «Мост».

Збудований у 1726 році храм був одним зі зразків запорозького церковного зодчества, що збереглися до наших днів. Його звели з дуба без використання металевих цвяхів — усі конструкції скріплювали дерев’яними шпонками.

Знищена Свято-Введенська церква. Фото: Бериславська міська рада

Спочатку церква стояла в селищі Переволочна на території сучасної Дніпропетровської області. У 1785 році полтавські козаки розібрали її, перевезли Дніпром на плотах до Берислава та знову зібрали вже в колишній фортеці Кизикермен. Пізніше храм перенесли на Введенське кладовище й переосвятили на честь введення в храм Пресвятої Богородиці.

За радянських часів церкву закрили та використовували як склад, а згодом планували розібрати на дрова. Богослужіння відновили під час Другої світової війни, коли німецькі війська облаштували навколо храму військове кладовище.

У 2023 році Бериславська міська військова адміністрація пропонувала повернути пам’ятку у державну власність, однак це звернення не отримало відповіді. За даними місцевої влади, через постійні російські обстріли сьогодні в Бериславі залишаються лише близько 300 жителів.

Фото: Дзюбак Володимир / Wikimedia Commons
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