Помер режисер Джастін Гарді — за кілька тижнів до прем’єри свого сиквелу фільму «Плетена людина»

У віці 61 року помер британський режисер і сценарист Джастін Гарді — син режисера Робіна Гарді, який створив культовий горор «Плетена людина». Як повідомляє The Guardian, причиною смерті став серцевий напад.

Незадовго до смерті Гарді завершив роботу над фільмом «Wrath of the Gods», який стане другим сиквелом «Плетеної людини» та фінальною частиною трилогії. Сценарій він написав разом із братом Домініком, використавши ідею, знайдену в архівах їхнього батька.

Стрічка розповідає про жінку, яка повертається на острів у Північному морі після самогубства чоловіка. Коли там починають зникати діти, місцеві жителі звинувачують її в нещастях і виганяють із громади. Прем’єра фільму відбудеться 28 серпня на фестивалі FrightFest у Лондоні.

Оригінальна «Плетена людина», що вийшла у 1973 році, розповідає про поліцейського, який розслідує зникнення дівчини на ізольованому шотландському острові, де мешканці сповідують язичницькі культи. Фільм із Едвардом Вудвардом та Крістофером Лі вважається одним із найвпливовіших горорів в історії кіно.

За свою кар’єру Джастін Гарді зняв понад 40 фільмів і телевізійних проєктів. У 2007 році він отримав номінацію на премію BAFTA за телевізійну драму «The Relief of Belsen», присвячену звільненню концтабору Берген-Бельзен.

У 2024 році режисер також випустив документальний фільм «Children of the Wicker Man», у якому разом із братом розповів історію створення «Плетеної людини», а також про роль своєї матері у виробництві картини та те, як робота над фільмом вплинула на їхню родину.