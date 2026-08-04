Генрі Кавілл спродюсує новий мультсеріал у всесвіті Warhammer 40,000 від Amazon

Amazon MGM Studios працює над анімаційним серіалом у всесвіті Warhammer 40,000. Проєкт створюють спільно зі студією Blur Studio та компанією Games Workshop, а одним із виконавчих продюсерів стане Генрі Кавілл. Про це повідомляє Variety.

Новий серіал розробляють паралельно з уже анонсованою екранізацією Warhammer 40,000, у якій Кавілл також виконає головну роль і виступить продюсером.

Анімаційний проєкт стане спінофом антології «Секретний рівень», що вийшла наприкінці 2024 року. Один із її епізодів був присвячений Warhammer 40,000 і отримав схвальні відгуки фанатів.

Henry Cavill confirms he is still set to star as the lead of the live-action ‘WARHAMMER 40,000’ series.



He also confirms Mike Flanagan is writing the series. pic.twitter.com/mcgGylN4Bm — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) August 3, 2026

Warhammer 40,000 — один із найпопулярніших фантастичних всесвітів, створений компанією Games Workshop у 1987 році як настільна стратегічна гра. Події розгортаються у 41-му тисячолітті, де людство веде нескінченні війни з інопланетними расами, демонами та єретиками.

За майже 40 років франшиза розрослася до сотень романів, коміксів, відеоігор і анімаційних проєктів та здобула мільйони прихильників по всьому світу.

Сюжет нового серіалу зосередиться на Deathwatch — елітному підрозділі космодесантників, який спеціалізується на боротьбі з інопланетними загрозами.

Режисером і співавтором шоу став Дейв Вілсон, який працював над епізодом про Warhammer у «Секретному рівні». Сценарій він розробляє разом із Джоном Орлоффом, відомим за серіалами «Брати по зброї» та «Володарі повітря».

За словами Вілсона, він мріяв створити масштабну історію у всесвіті Warhammer 40,000 понад 20 років, а успіх епізоду антології переконав студію розширити його до повноцінного серіалу.

Крім Warhammer, Amazon активно розвиває екранізації відеоігор. На стримінгу вже виходить серіал «Фолаут», а також триває робота над адаптаціями Tomb Raider, God of War, Mass Effect, Wolfenstein і Life Is Strange.