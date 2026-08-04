У Франції відкрили концертну залу, спроєктовану як музичний інструмент

У французькому курортному місті Евіан біля Женевського озера відкрили концертну залу La Source Vive. Її спроєктували як музичний інструмент: вимоги до акустики визначили форму будівлі, матеріали та розташування глядацьких місць. Простір на 490 місць призначений для камерних концертів, репетицій і звукозапису, пише Dezeen.

Проєкт розробила французька архітектурна студія PCA-Stream, а над концепцією також працювали архітектор Патрік Бушен та акустик Альбер Сю.

Головним принципом проєктування стала акустика. Команда розглядала будівлю як єдиний музичний інструмент, у якому форма, об’єм, стіни та оздоблення разом впливають на звучання. Під час роботи використовували макети, комп’ютерні симуляції та цифровий двійник — віртуальну модель, за допомогою якої перевіряли й коригували акустичні характеристики майбутньої зали.

La Source Vive має овальну форму в плані та звужується догори. Будівлю частково заглибили в лісистий схил. Основу утворює бетонна акустична оболонка зі штукатурним оздобленням, яку оточує дерев’яний каркас із зовнішнім мідним покриттям. Купол вкрили черепицею з патинованої міді: вона відбиває світло й поступово змінюватиме відтінок під впливом погоди.

Глядацькі місця розмістили терасами навколо центральної сцени. Так архітектори поєднали пропорції традиційних прямокутних концертних зал із сучасною «виноградною» системою розташування місць, у якій публіка оточує виконавців із кількох боків. Асиметричне планування має скоротити відстань між музикантами та глядачами.

Вигнуті стіни вкрили хвилястим рельєфом із необробленої штукатурки. У нижній частині заглиблення сягають восьми сантиметрів і допомагають розсіювати звук та зменшувати відлуння. Над сценою встановили алюмінієвий акустичний рефлектор, який рівномірніше спрямовує звук залою. Для оздоблення також використали масив бука, метал і натуральну шкіру.

У куполі облаштували круглий світловий отвір, через який усередину потрапляє денне світло. За потреби його можна закрити світлонепроникним екраном і повністю затемнити приміщення. Окрім камерних концертів, тут проводитимуть покази театральних й танцювальних постановок, літературні читання, виставки, лекції та майстер-класи.

Комплекс також охоплює засклене фоє з касою, гардеробом, баром і виходом на дерев’яну терасу, а також окремий корпус із гримерними та службовими приміщеннями. Фоє сполучає La Source Vive із сусідньою залою La Grange au Lac, зведеною за проєктом Патріка Бушена 1993 року. Вона розрахована на тисячу глядачів і приймає великі оркестрові програми. Разом дві будівлі утворюють культурний комплекс Les Mélèzes.

Нову споруду вписали в наявну лісову галявину, щоб зменшити втручання в ділянку. У межах ландшафтного проєкту студії Coloco навколо висадили понад 150 дерев і близько 200 кущів.