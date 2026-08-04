Благодійні фонди досі не отримали $62 мільйони від продажу найбільшої картини у світі у 2021 році

Благодійні організації досі не отримали кошти від продажу картини британського художника Саші Джафрі «The Journey of Humanity», яку 2021 року продали на благодійному аукціоні в Дубаї за $62 мільйони. Сам художник заявив, що не несе відповідальності за ці кошти, пише ARTnews.

На момент продажу «The Journey of Humanity» вважалася найбільшим живописним полотном у світі — її площа становить майже 1580 квадратних метрів. Виручені кошти планували передати ЮНІСЕФ, ЮНЕСКО і благодійному фонду Global Gift Foundation.

За розподіл грошей відповідала організація Dubai Cares. У 2022 році вона подала позов проти переможця аукціону — французько-алжирського криптопідприємця Андре Абдуна, звинувативши його в тому, що він не оплатив картину. Суд зобов’язав покупця виплатити кошти, однак справа досі триває.

Сам Джафрі наголосив, що лише передав картину для благодійного аукціону й не опікувався його організацію, відбором покупців чи фінансовими питаннями.

У ЮНІСЕФ підтвердили, що не отримали жодних коштів від продажу полотна. У ЮНЕСКО повідомили, що 2022 року отримали $1,9 мільйона від Dubai Cares, однак не знають, чи ці гроші були безпосередньо пов’язані з аукціоном.

Крім того, за даними медіа, Абдун також не виконав ще одну обіцянку — не побудував у Дубаї музей, де мали експонувати картину.