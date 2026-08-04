У Києві просять відновити водограй «Слоненя»: петиція набрала необхідні голоси

Петиція про відновлення водограю «Слоненя» в Хрещатому парку зібрала 6051 голос. Тепер звернення має розглянути міська влада.

Петицію опублікували 16 червня 2026 року. Її автор Микита Чернецький пропонує повернути скульптурний водограй у Хрещатий парк — неподалік від Національної філармонії та Арки Свободи українського народу.

На думку автора, після демонтажу радянських монументів у парку варто відновити один із колишніх символів Києва. Він пов’язує зникнення «Слоненяти» з перебудовою цієї території за радянських часів.

Водограй «Слоненя» з’явився у Хрещатому парку в 1930-х роках, коли частину території облаштовували для дітей. Його створили за макетом Сергія Фролова, який 1936 року навчався в Київському будівельному інституті. Фонтан звели між 1936 і 1939 роками на місці демонтованої статуї Аполлона.

Бетонна скульптура зображувала слоненя, яке стояло на задніх ногах із піднятим хоботом. Із нього бив струмінь води заввишки близько шести метрів.

«Слоненя» стало популярним місцем для прогулянок і фотографій. Його зображували на київських листівках і знімали в кіно. Фонтан також пережив Другу світову війну.

Точну дату демонтажу джерела подають по-різному. За однією версією, «Слоненя» прибрали в другій половині 1960-х років, після чого на цьому місці з’явився гранітний фонтан «Лотос». Інші джерела зазначають, що водограй зник під час перебудови території наприкінці 1970-х.

У квітні 2022 року біля тодішньої Арки Дружби народів демонтували бронзову скульптуру українського та російського робітників. Після цього арку перейменували на Арку Свободи українського народу.

У квітні 2024 року в парку також прибрали композицію за мотивами Переяславської ради. Саму арку не демонтували.

У 2018 році пам’ять про втрачений фонтан зберегли в межах проєкту «Шукай!». У ТЦ GLOBUS 1 на Майдані Незалежності встановили бронзову мініскульптуру «Київський слоник».