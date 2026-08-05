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Фотопремія International Pet Photography Awards оголосила найкращі знімки домашніх улюбленців

Іван Назаренко 05 серпня 2026
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Організатори фотопремії найкращих світлин домашніх улюбленців International Pet Photography Awards оголосили переможців конкурсу 2026 року. Цьогоріч на нього надійшло понад 4200 робіт від фотографів із 48 країн, пише Euronews.

Головну нагороду International Pet Photographer of the Year здобула австралійська фотографка Каллі Соден. Вона також перемогла у категоріях Creative та Studio.

Конкурс, заснований у 2019 році австралійськими фотографами Шарлоттою Рівз і Крейґом Тернером-Баллоком, вважають найбільшою у світі професійною премією для фотографів, які знімають домашніх тварин.

Учасники змагалися у 12 категоріях, серед яких — екшн, портрет собаки, портрет кота, документалістика, домашні улюбленці та люди, а також рятувальні операції. У 2026 році також вперше з’явилися чотири нові номінації: портфоліо на замовлення, фотомистецтво, зйомка на мобільний та у студії.

Серед переможців виділили динамічний кадр собаки, освітленого фарами автомобіля, серію портретів кота на ім’я Муша, атмосферні фотографії собак на природі, а також зворушливі знімки теляти та ягнят. За словами журі, конкурс відзначає не лише технічну майстерність, а й уміння передати характер і емоції тварин.

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