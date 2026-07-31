Стартап створив двометрового робота-кентавра: він виконуватиме небезпечні для людей завдання

Компанія Satyress представила концепт Threehalves — дистанційно керованого робота у вигляді кентавра. Його висота має становити сім футів, або близько 2,1 метра. Машина поєднуватиме людиноподібний торс, чотириноге шасі та голову з рогами.

За задумом розробників, Threehalves виконуватиме завдання в умовах, небезпечних для людей: за екстремальної спеки чи холоду, майже повної темряви або високого ризику травмування. На одному із зображень робот працює з бензопилою на лісовій ділянці, однак це лише візуалізація можливого сценарію.

Threehalves не буде автономним. Він працюватиме в режимі телеоперації — усі його дії дистанційно контролюватиме людина за допомогою ноутбука, спеціального інтерфейсу та джойстика. У Satyress пояснюють, що хочуть не замінити кваліфікованих працівників, а дати їм змогу виконувати небезпечні завдання з безпечної відстані.

Людиноподібний торс має спростити керування та взаємодію з інструментами й середовищами, створеними для людей. Чотири ноги, за задумом компанії, повинні зробити машину стійкішою за двоногих роботів і зменшити ризик падіння в разі несправності приводів.

Звичайних кистей у Threehalves не передбачено. Замість них на зап’ястях встановлять швидкознімні кріплення, до яких інструменти приєднуватимуть безпосередньо. На зображеннях компанія показала бензопилу та гайковерт.

Через ці кріплення робот зможе подавати обладнанню живлення напругою 12, 18 або 48 вольтів, а також стиснене повітря. Розробники стверджують, що така конструкція має забезпечити точне положення інструмента і спростити його заміну.

Кінцівки, торс і голову планують зробити модульними. Пошкоджену частину можна буде замінити й повторно відкалібрувати, а для обслуговування основних вузлів використовуватимуть три типи кріплень.

Окрему увагу Satyress приділила безпеці. Компанія визнає, що машина такого розміру й сили може становити небезпеку. У разі втрати тиску пневматичні гальма та механічні фіксатори мають знерухомити робота. Конструкція також передбачає аварійне скидання тиску, після якого рух повинен блокуватися.

Елементом захисту розробники називають навіть габарити й роги Threehalves. Через свої розміри машина має значно сповільнюватися в стандартних дверних отворах і не зможе вільно розвертатися у вузьких коридорах. Більші роги повинні повністю перекривати їй прохід через звичайні двері.

Водночас Satyress поки оприлюднила лише статичні зображення, схеми конструкції та описи запланованих функцій. Компанія не показала відео робота в русі, дистанційне керування або роботу з інструментами.