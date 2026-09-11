У Києві змінили маршрут теплотраси на Теремках після протестів через вирубування дерев

У Києві запропонували змінити маршрут нової тепломережі на Теремках, щоб зберегти близько 160 дерев. За оновленим планом видалити доведеться близько 10 насаджень, а частину дерев лише кронують. Про це повідомили в КМДА.

Представники міста, науковці, експерти та громадськість шукали інший варіант прокладання теплотраси.

«Запропоновані зміни не суперечать чинним правовим, будівельним, технічним і технологічним нормам. Рішення також враховують вимоги до будівництва джерел резервного живлення та стислі терміни підготовки до зими», — зазначили в КМДА.

У серпні після протестів місцевих мешканців на вирубування дерев запровадили двотижневий мораторій.

Водночас у міській адміністрації наголошують, що повноцінної альтернативи самому будівництву тепломережі немає.

Нову теплотрасу для Теремків-1 і Теремків-2 почали прокладати наприкінці липня в межах Плану стійкості Києва. Частина маршруту проходить через зелену зону між ЖК «Республіка» та старою забудовою Теремків.

Мешканці обурилися початком вирубування. Вони звертали увагу на те, що територія має статус зеленої зони, а окремим деревам понад 100 років.

Після завершення будівництва КМДА обіцяє відновити територію та висадити нові дерева, кущі й інші рослини.