Як працюватиме транспорт у Києві під час тривог: КМВА напрацювала нові алгоритми

Київська міська військова адміністрація напрацювала нові алгоритми руху громадського транспорту в столиці під час повітряної тривоги.

Про це повідомили в КМВА, пише LB.ua.

Над новим алгоритмом працювали спільно з ДСНС, військовими, поліцією та представниками транспортного сектору.Пропонується, що у разі оголошення повітряної тривоги водій повинен доїхати до найближчої зупинки, після чого повідомити пасажирів про необхідність скористатися найближчим укриттям. Коли всі охочі, за власним бажанням, залишать салон, щоб прямувати в сховище, транспортний засіб продовжить рух за маршрутом.

Можливі зміни в алгоритмі роботи метрополітену під час тривог перебувають ще в стадії аналізу. Водночас київська підземка продовжуватиме виконувати функцію укриття для населення під час повітряної тривоги та продовжить працювати з урахуванням безпекової ситуації.

Пропозиції зі зміни правил руху муніципального транспорту під час тривоги має затвердити Рада оборони Києва. Наступне засідання цієї Ради ймовірно відбудеться до 9 березня.

Раніше ми писали, що Київ залишився єдиним містом України, яке зупиняє комунальний транспорт під час тривог.

Нагадаємо, що з 1 серпня 2022 року у Києві громадський транспорт зупиняється під час повітряних тривог. Відповідне рішення ухвалила Рада оборони Києва. Відомо, що лише за рік зупинки громадського транспорту під час повітрянних тривог Київ втратив 2,4 мільярди гривень.

Також ми писали, що у травні минулого року транспортна комісія Київради не підтримала вже сьому петицію киян про скасування зупинки громадського транспорту під час повітряних тривог.

Згодом начальник КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що у Києві розглядають декілька варіантів змін у роботі наземного громадського транспорту під час повітряних тривог.

Фото: Ігор Кузнєцов