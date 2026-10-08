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Режисер фільму «Ти — космос» Павло Остріков показав перший тизер своєї нової стрічки «Трагедія»

Іван Назаренко 08 жовтня 2026
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Режисер фільму «Ти — космос» Павло Остріков показав перший тизер своєї нової стрічки «Трагедія». Це трагікомедія про професора грецької міфології, який після смерті дружини вирушає в подорож Україною разом із першокурсником, щоб знайти царство мертвих.

Події фільму відбуваються в недалекому майбутньому після завершення російсько-української війни. У світі, де після падіння християнського Бога владу забрали давньогрецькі боги, професор Юрій Волошин намагається повернути до життя свою дружину.

Його супроводжує студент Коля, який також пережив втрату близької людини. Сюжет надихається давньогрецьким міфом про Орфея та Еврідіку.

Окремою частиною фільму стане хор — він виконуватиме фрагменти сюжету та допомагатиме поєднувати різні частини історії.

Над стрічкою працює українська продакшн-компанія ForeFilms. Зйомки планують розпочати влітку 2027 року, а прем'єру попередньо очікують у 2029-му.

«Трагедія» вже потрапила до міжнародної програми MFI Script 2 Film, присвяченої розвитку кінопроєктів. До фінансування фільму також долучився Український культурний фонд.

Остріков раніше зняв короткометражки «Випуск'97» та «Mia Donna», а 2025 року випустив науково-фантастичну драму «Ти — космос».

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