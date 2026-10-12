Скарлетт Йоганссон проти демонічного серійного вбивці: вийшов трейлер фільму «Екзорцист: Мученики»

Студія Blumhouse офіційно презентувала перший трейлер нового горору «Екзорцист: Мученики» (The Exorcist: Martyrs). Режисером та автором сценарію стрічки виступив Майк Фленаґан («Окулус», «Доктор Сон»).

Головну роль у фільмі виконала Скарлетт Йоганссон — вона зіграла детективку Джулі Міллер, яка розслідує серію жорстоких вбивств, пов'язаних із демонічною одержимістю.

Сюжет стрічки базується на персонажах, створених автором оригінального «Екзорциста» Вільямом Пітером Блетті. Події розгортаються через 13 років після того, як детективка Міллер зупинила криваву розправу сатаніста «Отця Сандея». Жінці доводиться знову зануритися в темряву, коли її ім'я знаходять написаним кров'ю на стіні церковного склепу. Щоб розплутати нову серію ритуальних вбивств, вона об'єднує зусилля з колишнім в'язничним капеланом, отцем Вільямом (Чиветел Еджіофор), та детективкою Джиною Рестрепо (Саша Калле).

У ході розслідування троє детективів з'ясовують, що за злочинами стоїть древня демонічна сутність, яка протягом історії таємно керувала найвідомішими серійними вбивцями — зокрема Г. Г. Голмсом, «Нічним Сталкером» та Зодіаком.

Окрім Йоганссон, Еджіофора та Калле, у фільмі з'являться Лоренс Фішберн, Даян Лейн, Скут Макнейрі, Якобі Джуп та Ґіл Беллоуз.

Світова прем'єра горору «Екзорцист: Мученики» в кінотеатрах запланована на 12 березня 2027 року.