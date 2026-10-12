Британський зоопарк вирішив не присипляти тигра після загибелі відвідувача у вольєрі

Керівництво британського парку дикої природи Yorkshire Wildlife Park підтвердило: амурського тигра на ім'я Алтай не піддаватимуть евтаназії після того, як він смертельно травмував чоловіка, що самовільно проник до його вольєра. Про це пише The Guardian.

Трагедія сталася в суботу, 11 жовтня, неподалік міста Донкастер. Поліція Південного Йоркшира отримала виклик о 13:35. За даними правоохоронців, чоловік проник на захищену територію вольєра, де на нього напав хижак. Попри екстрену допомогу медиків та рятувальників, відвідувач помер на місці від отриманих травм. Його особу наразі офіційно не розголошують.

ظهر اليوم في حديقة يوركشاير في بريطانيا..

حسب تقرير الشرطة فإنه ورغم محاولات انقاذه الا ان الرجل للأسف فارق الحياة. pic.twitter.com/wLwX63xL2O — Ahmad_Alyehri (@Ahmad_Alyehri) October 10, 2026

У своїй заяві представники парку подякували за підтримку та висловили співчуття родині загиблого. Вони також повідомили про тимчасове закриття парку для надання психологічної допомоги персоналу.

«Парк буде зачинено сьогодні, а команда співробітників, які глибоко шоковані подіями, отримає спеціалізовану підтримку. Тигр Алтай перебуває в безпеці, з ним усе гаразд, і його не будуть усипляти», — йдеться в заяві закладу.

Очевидці розповідають, що перед інцидентом чоловік виглядав спокійним, слухав музику в навушниках та просив інших відвідувачів сфотографувати його на тлі вольєра з хижаком. Усіх відвідувачів парку оперативно евакуювали.

Yorkshire Wildlife Park працює з 2009 року, а зона «Земля тигрів» була відкрита у 2011-му. Вона є спеціально облаштованим резерватом для амурських тигрів — рідкісного підвиду, якого у дикій природі залишилося близько 500 особин.