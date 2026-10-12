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Безкоштовна трансляція концерту Шакіри в Іспанії стала найпопулярнішим прямим ефіром серед жінок-виконавиць на Amazon Music

Іван Назаренко 12 жовтня 2026
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Трансляція концерту співачки Шакіри в Мадриді стала найпопулярнішим прямим ефіром жіночої артистки в історії Amazon Music. Про це повідомляє Euronews з посиланням на керівницю Amazon Music в Іспанії Клер Імушу.

Концерт 3 жовтня транслювали безкоштовно для глядачів у всьому світі на Amazon Music, Prime Video та Twitch. Це перший повноформатний концерт Шакіри, який показали наживо глобальній аудиторії. Для трансляції двогодинного шоу залучили близько 20 камер, дрони та гелікоптер.

Виступ відбувся в межах мадридської резиденції співачки з туром «Las Mujeres Ya No Lloran World Tour», яка триває з вересня. За словами Імуші, Мадрид став важливим центром латиноамериканської музики та своєрідним мостом між Латинською Америкою й Європою.

Керівниця Amazon Music в Іспанії також зазначила, що латиноамериканська музика та музика іспанською мовою становлять 65% цифрового музичного споживання в країні. Ця частка, за її словами, продовжує зростати.

Amazon Music також має досвід трансляцій великих музичних подій: платформа вже понад п’ять років показує наживо фестиваль Primavera Sound у Барселоні.

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