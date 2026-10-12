Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Тут з’являться результати вашого пошуку

На дні Середземного моря знайшли перстень із зображенням Александрійського маяка — одного із семи чудес стародавнього світу

Іван Назаренко 12 жовтня 2026
1179

Археологи знайшли бронзовий перстень із зображенням Александрійського маяка — одного із семи чудес стародавнього світу. Про це повідомляє Smithsonian Magazine.

Прикрасу виявили під час підводних розкопок біля острова Антиродос у Середземному морі. Дослідники вважають, що знахідка може допомогти краще зрозуміти, як був влаштований маяк, зруйнований землетрусами в XIV столітті.

Про відкриття повідомив Європейський інститут підводної археології, який проводить спільну експедицію з Міністерством туризму та старожитностей Єгипту. За даними інституту, це перший відомий перстень із таким зображенням. Його дизайн нагадує малюнки маяка на єгипетських монетах II століття нашої ери.

Точний вік прикраси, її розмір і те, кому вона належала, поки невідомі. Водночас археологи припускають, що на острові Антиродос могли розташовуватися адміністративні приміщення, пов’язані з управлінням маяком.

У стародавньому Єгипті перснями-печатками засвідчували юридичні документи, а самі прикраси також указували на високий соціальний статус власника.

Під час розкопок археологи знайшли й інші артефакти: посуд, амфори, олійні лампи та фрагменти скляних виробів. Вони датуються періодом від IV століття до нашої ери до IV століття нашої ери.

Александрійський маяк збудували на острові Фарос у III столітті до нашої ери. За різними оцінками, він сягав від 100 до 130 метрів заввишки й був однією з найвищих споруд античного світу — вищими були лише піраміди Гізи.

Гравюра з Александрійським маяком, написана у XVIII столітті. Зображення: Johann Bernhard Fischer von Erlach / Wikimedia Commons

Маяк допомагав кораблям орієнтуватися біля узбережжя Александрії, де підводні мілини становили небезпеку для мореплавців.

Споруду зруйнувала серія землетрусів, а її уламки опинилися на морському дні. Нині дослідники працюють над цифровою реконструкцією маяка, використовуючи фотограмметрію та сканування збережених фрагментів. За словами археологині Ізабель Ері, яка бере участь у проєкті, на завершення цієї роботи можуть піти ще кілька поколінь.

Мітки
Новини
Читайте також
Прокуратура вимагає від влади Києва встановити мобільні укриття біля зупинок і в парках Текст Радіодиктанту-2026 написав ветеран Артур Дронь — його вперше читатимуть дуетом «Кличка у відставку!»: у Києві анонсували акцію протесту проти мера Саша Барон Коен зібрав у Лондоні 300 двійників Алі Джі напередодні виходу фільму «Хто я?»
Серіал «Війна» — юридичний батл без правил 12 жовтня 2026 Київські замальовки. Випуск 58 11 жовтня 2026 Веселий біт, невеселий сюжет: 10 танцювальних хітів із похмурими текстами 11 жовтня 2026 Що дивитися: 11 фільмів жовтня 09 жовтня 2026 Точні копії вигаданої реальності Армана Круазоньє 08 жовтня 2026 Ні дня без малюнка: 24 візуальних щоденники Марини Довганич про війну 07 жовтня 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.

Тут з’являться результати вашого пошуку