На дні Середземного моря знайшли перстень із зображенням Александрійського маяка — одного із семи чудес стародавнього світу

Археологи знайшли бронзовий перстень із зображенням Александрійського маяка — одного із семи чудес стародавнього світу. Про це повідомляє Smithsonian Magazine.

Прикрасу виявили під час підводних розкопок біля острова Антиродос у Середземному морі. Дослідники вважають, що знахідка може допомогти краще зрозуміти, як був влаштований маяк, зруйнований землетрусами в XIV столітті.

Про відкриття повідомив Європейський інститут підводної археології, який проводить спільну експедицію з Міністерством туризму та старожитностей Єгипту. За даними інституту, це перший відомий перстень із таким зображенням. Його дизайн нагадує малюнки маяка на єгипетських монетах II століття нашої ери.

Точний вік прикраси, її розмір і те, кому вона належала, поки невідомі. Водночас археологи припускають, що на острові Антиродос могли розташовуватися адміністративні приміщення, пов’язані з управлінням маяком.

У стародавньому Єгипті перснями-печатками засвідчували юридичні документи, а самі прикраси також указували на високий соціальний статус власника.

Під час розкопок археологи знайшли й інші артефакти: посуд, амфори, олійні лампи та фрагменти скляних виробів. Вони датуються періодом від IV століття до нашої ери до IV століття нашої ери.

Александрійський маяк збудували на острові Фарос у III столітті до нашої ери. За різними оцінками, він сягав від 100 до 130 метрів заввишки й був однією з найвищих споруд античного світу — вищими були лише піраміди Гізи.

Гравюра з Александрійським маяком, написана у XVIII столітті. Зображення: Johann Bernhard Fischer von Erlach / Wikimedia Commons

Маяк допомагав кораблям орієнтуватися біля узбережжя Александрії, де підводні мілини становили небезпеку для мореплавців.

Споруду зруйнувала серія землетрусів, а її уламки опинилися на морському дні. Нині дослідники працюють над цифровою реконструкцією маяка, використовуючи фотограмметрію та сканування збережених фрагментів. За словами археологині Ізабель Ері, яка бере участь у проєкті, на завершення цієї роботи можуть піти ще кілька поколінь.