Саша Барон Коен зібрав у Лондоні 300 двійників Алі Джі напередодні виходу фільму «Хто я?»

Британський комік та актор Саша Барон Коен влаштував масштабний перформанс у центрі Лондона напередодні виходу нової комедії «Алі Джі: Хто я?» (Ali G: Who Iz I?). У неділю актор разом із трьома сотнями фанатів, одягнених у стилі його сатиричного персонажа Алі Джі, пройшлися визначними локаціями міста. Про це пише The Hollywood Reporter.

Коен з'явився у своєму класичному образі «гіп-гоп журналіста» — у яскраво-жовтих худі та штанях, сонцезахисних окулярах і з фірмовою борідкою. Разом із двійниками актор пересувався Лондоном на двоповерхових автобусах, улаштував вечірку на катері по Темзі, зробив серію фото біля Біг-Бена та Мармурової Арки, а також замовив сотні гамбургерів у McDonald’s на Лестер-сквер. Наприкінці прогулянки біля кінотеатру Cineworld відбувся конкурс на найкращого двійника Алі Джі.

Масштабна акція була приурочена до виходу фільму «Алі Джі: Хто я?», де Коен не лише виконав головну роль, а й виступив режисером. За сюжетом, Алі Джі дізнається про вагітність своєї дівчини та вирушає до США, щоб підготуватися до батьківства.

Студія Amazon MGM Studios випустить комедію в прокат 23 жовтня. Фільм показуватимуть у кінотеатрах лише протягом одного тижня, щоб створити ефект ексклюзивності, після чого стрічка з'явиться на стримінгу Prime Video.

Персонаж Алі Джі вперше з'явився на британському телебаченні у 2000 році в «Шоу Алі Джі», а у 2002 році вийшов перший повнометражний фільм «Алі Джі в парламенті». Саме в цьому шоу також зародилися інші відомі образи Коена — Борат і Бруно.