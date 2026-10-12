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Фільм «Діґґер» з Томом Крузом може втратити $245 мільйонів і стати одним із найбільших касових провалів в історії кіно

Іван Назаренко 12 жовтня 2026
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Фільм «Діґґер» режисера Алехандро Іньярріту з Томом Крузом у головній ролі може втратити близько $245 мільйонів у кінотеатральному прокаті. Як повідомляє Variety, стрічка ризикує стати одним із найбільших касових провалів в історії кіно.

За перші вихідні фільм зібрав $20 мільйонів у світовому прокаті, зокрема $8 мільйонів у США. Після падіння продажів квитків на 60% у другий вікенд загальні збори сягнули лише $35,3 мільйона у світі, з яких $14,4 мільйона припали на американський ринок. Variety прогнозує, що стрічка завершить прокат із приблизно $50 мільйонами касових зборів.

Виробничий бюджет «Діґґер» спочатку становив $125 мільйонів, але через затримки зйомок зріс до $160-180 мільйонів. Ще близько $100 мільйонів Warner Bros. витратила на міжнародну маркетингову кампанію. За оцінкою джерел видання, для виходу в нуль фільм мав би зібрати близько $350 мільйонів, хоча представник студії назвав нижчу суму — $300 мільйонів.

У чорній комедії Круз грає заможного нафтового магната, чия компанія спричиняє потенційну екологічну катастрофу. Попри участь зіркового актора й відомого режисера, стрічка отримала негативні відгуки критиків.

На підтримку фільму публічно виступили, зокрема, Енн Гетевей, Джейн Фонда, Ґільєрмо дель Торо та Менді Патінкін, закликаючи глядачів піти в кінотеатри.

Variety також зазначає, що фінансове повернення вкладень у «Діґґера» може ускладнити контракт Круза, який передбачає частку від доходів ще до того, як студія компенсує власні витрати.

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