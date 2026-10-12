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«Кличка у відставку!»: у Києві анонсували акцію протесту проти мера

Артем Черничко 12 жовтня 2026
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«Кличка у відставку!»: у Києві анонсували акцію протесту проти мера

У Києві громадські активісти та міські спільноти анонсували акцію з вимогою відставки міського голови Віталія Кличка. Мітинг запланований на суботу, 17 жовтня, о 12:00 біля будівлі Київської міської державної адміністрації за адресою вул. Хрещатик, 36.

Організаторами акції виступили низка громадських організацій та урбаністичних спільнот, зокрема коаліція «Марш за Київ», ГО «Спалах!», пам’яткоохоронне об’єднання «Спадщина», ютуб-урбаністка Іванна Малій та інші активісти.

«Громада вимагає відставки Кличка! Чому? Ви самі знаєте чому», — йдеться в їхній спільній заяві.

Головними претензіями до очільника столиці активісти називають неналежну підготовку міської інфраструктури до осінньо-зимового періоду, а також накопичені проблеми в сфері містобудування та збереження історичної спадщини Києва.

До заклику також долучився ветеран Дмитро Козятинський, який раніше був одним із ініціаторів публічної акції проти відставки Михайла Федорова з посади міністра оборони. «Кличко не зміг підготувати Київ навіть до осені. Кличко має піти», — написав Козятинський на своїй сторінці у Facebook.

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Фото: КМДА / Wikimedia Commons
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