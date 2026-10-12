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Прокуратура вимагає від влади Києва встановити мобільні укриття біля зупинок і в парках

Артем Черничко 12 жовтня 2026
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Прокуратура вимагає від влади Києва встановити мобільні укриття біля зупинок і в парках

Київська міська прокуратура звернулася до суду з позовом проти Київської міської державної адміністрації та Київської міської ради. Відомство вимагає визнати протиправною бездіяльність столичної влади та зобов’язати її встановити в місті мобільні укриття.

У позові зазначають, що мобільні сховища швидкого розгортання мають з'явитися в публічних місцях — зокрема біля зупинок громадського транспорту, у парках та скверах.

У прокуратурі наголошують, що попри тривалу повномасштабну війну, у Києві досі повністю відсутні наземні мобільні укриття. Водночас статистика свідчить: значна частина загибелі цивільних під час російських обстрілів трапляється саме на вулицях, коли люди фізично не встигають дістатися до підземних станцій метро чи стаціонарних сховищ.

Згідно зі статтями Кодексу цивільного захисту України та Закону «Про місцеве самоврядування в Україні», обов’язок щодо створення й підтримки захисних споруд покладено саме на місцеві органи виконавчої влади та самоврядування.

Наразі суд вже відкрив провадження у справі.

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На обкладинці: кияни ховаються від обстрілу в метро. Фото: КМДА / Wikimedia Commons
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